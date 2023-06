Dal Brasile – Parte l’asta per Johnny Cardoso: c’è anche il Napoli!

Secondo quanto riportato dal portale brasiliano Globoesporte, il Napoli sembra essere sulle tracce di Johnny Cardoso. Classe 2001, ruolo centrocampista, statunitense con passaporto brasiliano. Questa la carta d’identità del giovane che attualmente gioca nell’Internacional de Porto Alegre. Su di lui, però, non c’è solo il Napoli, ma anche Sporting Lisbona, Betis Siviglia e Brighton. Un mese fa il Galatasaray aveva messo sul piatto 6 milioni di euro. La trattativa si è però fermata per il mancato ok del giocatore.