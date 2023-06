TuttoSport – ADL a colloquio con Garcia su Osimhen: in caso di offerta monstre dovrà cederlo

ADL ha delineato il futuro del Napoli per la sessione estiva di mercato.

Il presidente, a colloquio con Garcia, ha chiarito al nuovo tecnico che sarà costretto a vendere Victor Osimhen nel caso in cui arrivasse un’offerta irrinunciabile per l’attaccante. Questo il resoconto dell’edizione odierna di TuttoSport, secondo cui l’idea del Napoli sarebbe quella di proporre un aumento dell’ingaggio fino a 6 milioni annui: “De Laurentiis è stato chiaro nei 10 giorni di colloqui con Garcia: se arrivasse un’offerta da 150 milioni, sarebbe costretto a lasciarlo partire, anche perché non potrebbe competere a livello economico con i grandi club che off rirebbero al nigeriano un ingaggio da 12 milioni netti a salire. E se il capocannoniere della serie A non accettasse la richiesta avanzata dal Napoli di allungare il contratto di un altro anno (fi no al 2026) con un miglioramento dell’ingaggio dagli attuali 4 a 6,5 milioni annui, la cessione dovrebbe avvenire obbligatoriamente questa estate per non correre il rischio di doverlo svendere nella prossima sessione

estiva di mercato”.