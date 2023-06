Stadio Maradona, concessione per 5 anni a De Laurentiis. Ecco il progetto del presidente

Secondo “Il Mattino”, tramite una Pec dello scorso dicembre, De Laurentiis ha rinnovato in automatico la convenzione per lo stadio Diego Armando Maradona per altri 5 anni. Nel contratto attuale è infatti precisato che l’accordo è “rinnovabile per ulteriori cinque anni e, dunque, fino al 30 giugno 2028“. Il presidente azzurro ha deciso di esercitare questa opzione per potersi assicurare ancora del tempo prima delle future decisioni. Il numero uno del Napoli avrebbe infatti in mente un progetto di rinnovamento per lo stadio Maradona, che consisterebbe nella rimozione della pista da corsa. Ciò permetterebbe di aumentare i posti a sedere ed avvicinare dunque gli spalti al campo. Inoltre, ADL vorrebbe ricevere un nuovo permesso per i prossimi 99 anni ed il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sembra essere d’accordo, a patto che ci sia un progetto importante a sostenere ciò. Ecco le sue parole: “Una cosa è la convenzione d’uso, che è legata all’uso dello stadio come è stato in tutti questi anni. Un’altra cosa è una concessione a lungo termine che segue norme e principi completamente diversi. Se la Società presenterà un project financing sicuramente lo valuteremo perché è un’opportunità”.