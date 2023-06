Gazzetta – Giuntoli spinge per l’addio: incontrerà a breve di nuovo ADL

Cristiano Giuntoli spinge per l’addio.

Il direttore sportivo del Napoli incontrerà a breve nuovamente il patron del Napoli per trovare un accordo ed ottenere il tanto agognato via libera per approdare alla Juventus. Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Giuntoli, che è stato scelto dalla Juventus come il dirigente di riferimento per guidare la ricostruzione dei prossimi 4-5 anni, entrerà in contatto nuovamente con De Laurentiis. E stavolta ai ringraziamenti per gli otto anni vissuti insieme e ai propositi di voler provare una nuova esperienza dovrebbero essere allegati anche concetti più pratici e meno sentimentali. Una sorta di offerta economica per ottenere la risoluzione del contratto con il Napoli entro il 30 giugno”.