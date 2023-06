Gazzetta – Centrocampo da “rifare”: Ndombele e Demme andranno via

Ndombele e Demme non faranno parte del Napoli di Garcia.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i due centrocampisti non rientrano nei piani del Napoli. Il primo non verrà riscattato dal Tottenham, il secondo andrà alla ricerca di una nuova esperienza considerato il poco minutaggio delle ultime due stagioni di gestione spallettiana: “Perché è un dato di fatto che Tanguy Ndombele tornerà al Tottenham e il Napoli non ha alcuna intenzione di spendere 30 milioni per il suo cartellino. Il contributo del mediano francese è stato discreto ma non vale quell’investimento. Diego Demme probabilmente tornerà a giocare in Germania (ma non pare all’Herta Berlino) per trovare più spazio e poi c’è la questione Zielinski”.