Uno dei protagonisti dell’incredibile stagione appena trascorsa, che ha dato al Napoli la vittoria dello Scudetto, Alex Meret, vedrà in queste settimane pianificare e decidere il suo destino in azzurro.

Come riporta Il Mattino, il portiere aveva firmato ad inizio ottobre un rinnovo interlocutorio, in scadenza nel 2024, per evitare di andare via a 0. Ebbene, quest’estate dovrà essere quella della scelta definitiva del Napoli su Meret.

Infatti, il suo agente vorrebbe un incontro con la società e programmare un rinnovo fino al 2027, con un ingaggio da top, da 2,5 milioni di euro; questa richiesta serve per capire a Pastorello se la società ha voglia di puntare su Meret e di farne il guardiano della porta azzurra.