TuttoSport – Milenkovic tra i primi obiettivi per il post Kim

Nikola Milenkovic è tra i primi obiettivi per sostituire Kim.

Il difensore della Fiorentina attualmente è nella lista degli obiettivi del Napoli, nonostante il mancato arrivo di Vincenzo Italiano che avrebbe facilitato di gran lunga l’operazione di acquisto. L’edizione odierna di TuttoSport ha evidenziato il placet azzurro per il serbo, che è ormai esploso in maglia viola ed è pronto al salto di qualità: “Adesso il presidente del Napoli deve guardarsi dal Bayern Monaco, che fa sul serio per Kim: pronti 60 milioni di euro per superare la concorrenza del Manchester United e pagare la clausola al Napoli dove pensano di sostituirlo con Milenkovic della Fiorentina”.