Laudisa è sicuro: “Il Napoli comprerà uno di questi tre”

Carlo Laudisa, giornalista esperto di mercato, è intervenuto a Radio Crc per parlare del Napoli.

Ecco le sue parole: “È semplice fidarsi di De Laurentiis per l’eccezionale campagna acquisti della scorsa estate, ma io dico che lui merita fiducia per tutta la gestione. C’è stata una crescita complessiva di tutta la rosa nel lungo periodo e questa è la garanzia di De Laurentiis che ha sempre cercato di investire per migliorare la squadra”.

Poi Laudisa ha continuato: “Penso che uno tra Scalvini, Hojlund e Koopmeiners vestirà la maglia del Napoli la prossima stagione. Non so se Hojlund sia contendibile, magari Scalvini e Koopmeiners sì. La bottega di Bergamo è carissima. In questo momento in Serie A è la società che ha più liquidità di tutte. Il Napoli è l’acquirente più facoltoso in Serie A. Però purtroppo per la Serie A, in Premier girano offerte che vanno da 100 milioni in su”.