Il Mattino – Garcia ricorda il “primo” Spalletti: tanta voglia di rivalsa per il francese

Rudi Garcia ha scelto Napoli per rimettersi in gioco.

L’ex allenatore della Roma si è catapultato nella dimensione partenopea per dare una nuova sterzata alla sua lunga carriera, dopo qualche esperienza non proprio esaltante. Una situazione che, se comparata con l’arrivo di Luciano Spalletti, permette di mettere a fuoco più di una semplice similitudine tra i due allenatori: “Per certi versi l’ingaggio di Rudi Garcia ricorda quello di Spalletti: anche lui era reduce da un licenziamento e con la voglia di riscatto dipinta sul volto. Poi, anche l’ingaggio è in linea con la politica del club: era uno degli elementi-chiave che servivano per selezionare il nuovo allenatore. I 10 milioni di Luis Enrique e di Nagelsmann hanno spaventato: meglio Garcia e i suoi 3 milioni netti fanno poco più di 4,2 milioni lordi. Insomma, persino meno di quello che percepiva Spalletti (5,5 milioni lordi)”.