Il Mattino – Garcia e la fiducia incondizionata di ADL: per il patron azzurro una nuova sfida

ADL ha scelto Rudi Garcia.

Una nuova sfida per il patron azzurro, che ha visto nell’ex Roma un profilo ideale per sostituire Spalletti e continuare il suo lavoro tecnico e tattico, nonostante il 4-3-3 non sia prerogativa indiscutibile del francese. Ecco quanto analizzato stamane dall’edizione odierna de Il Mattino sull’arrivo di Garcia: “Il suo palmares parla di “quasi” zero tituli, tranne il titolo con il Lille nel 2011. E in Champions, 32 gare in panchina e solo 7 vinte. Una scommessa, di quelle che piacciono a De Laurentiis. Che d’altronde, a parte Ancelotti e Donadoni, non si è mai pentito per la scelta del proprio tecnico. La fiducia è illimitata: Garcia sa cosa lo attende, ovvero la cessione di Kim e quella probabile di Osimhen”.