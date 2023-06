Gazzetta – Se parte Kim continua a piacere Scalvini: a Bergamo lo valutano 30 milioni

Giorgio Scalvini piace tanto al Napoli in ottica sostituzione di Kim.

L’attuale difensore dell’Atalanta è nella lista degli azzurri, il suo profilo piace nonostante la giovanissima età. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, però, la valutazione del club orobico per il difensore italiano è abbastanza alta attualmente: “La lista dei giocatori seguiti è lunga e il club deve decidere su chi puntare. Il numero uno della lista è Giorgio Scalvini, 19 anni e già ottime esperienze nell’Atalanta e anche in Nazionale, attualmente lasciato nell’Under 21 per l’Europeo e la qualificazione olimpica. Il club bergamasco lo valuta oltre 30 milioni, De Laurentiis però ne parlerà al momento giusto con Percassi, se si arriverà a una trattativa

concreta”.