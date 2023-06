Gazzetta – Kim: sarà addio dopo solo un anno sotto il Vesuvio

Kim Min-jae dirà addio al Napoli dopo solo una stagione.

Il sudcoreano dovrebbe accettare la corte del Bayern Monaco secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Dunque l’operazione resta eccellente. Kim, miglior difensore della Serie A, l’anno scorso è stato pagato al Fenerbahce 18 milioni. Che finisca in Germania piuttosto che in Inghilterra – il Bayer pare abbia offerto 10 milioni di euro netti per l’ingaggio del coreano che quadruplicherà il suo stipendio – poco cambia per il Napoli che incasserà circa 60 milioni dalla clausola, più del triplo di quanto speso. Questo perché la clausola parte da 40 milioni e ha un parametro che la fa lievitare, legato al fatturato del club acquirente”.