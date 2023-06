Gazzetta – Garcia dovrà convincere Napoli e i napoletani

Rudi Garcia avrà un compito non facile: convincere Napoli e i suoi tifosi.

Il francese ha deciso di accettare una sfida importante e ora toccherà a lui tenere alto l’entusiasmo dopo uno scudetto di una portata immane per la storia azzurra. Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “E l’allenatore francese ha capito che le aspettative sono alte e i provini difficili, come sa e ha raccontato Carlo Verdone; e ha ripensato a quelli con Walter Sabatini e al volo negli Usa dall’allora presidente Pallotta come a una fumata tra amici, un poker brevissimo. García arriva in una città d’amore, ma difficile da conquistare, anche perché la maggioranza voleva l’altro francese: Galtier”.