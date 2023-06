Del Genio si sfoga: “Uagliù ma la volete finire?”

In un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni su Rudi Garcia, nuovo allenatore del Napoli.

Le sue parole: “Rudi Garcia al Napoli, sto sentendo troppe cose. Voglio soltanto dire: guagliù, ma la volete finire? La vogliamo finire di dire che sarà un flop? La vogliamo finire di dire che farà bene? Vogliamo dare una possibilità al rettangolo verde prima di dire qualsiasi cosa? Io penso si stia esagerando, il pubblico mi segue, ma stavolta non mi piace ciò che si dice”.

Poi Del Genio ha continuato: “Tra la notizia dell’arrivo di Garcia e la conferma di Osimhen, io scelgo sempre venga confermato un attaccante come il nigeriano. Rudi Garcia può fare molto bene sulla panchina del Napoli, ma bisogna dargli tempo. Non dimentichiamo cosa si diceva quando arrivò Luciano Spalletti. Diamogli il tempo di lavorare. Faccio una domanda a tutti quelli in ascolto, tra uno titubante che ci piace e uno che non ci piace e viene con volontà, io scelgo sempre il secondo per il fatto che arrivi carico e determinato”.