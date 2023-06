Bigon su Garcia: “Non era la prima scelta, Spalletti di un altro livello”

L’ex direttore sportivo del Napoli Riccardo Bigon ha commentato la scelta di ADL sul nuovo allenatore a Radio Crc.

Di seguito le sue parole: “Il Napoli? Oggettivamente la continuità tecnica sarebbe stata una garanzia e questo è ovvio. Le cose possono essere comunque fatte bene. Ogni anno è difficile, confermarsi nella vittoria non è mai semplice. Le carte in tavola ci sono, facendo proseguire Spalletti ci sarebbe stata qualche garanzia in più. De Laurentiis? Non ho idea di cosa si immaginasse, una delle sue doti migliori è sapersi circondare da ottimi collaboratori. Credo che con Spalletti e Giuntoli si trovasse bene, ma il calcio è fatto di mille di queste cose. Anzi, il Napoli è uno di quei club che fa meno turnover tra i dirigenti e il presidente è sempre stato bravo a dare continuità. Non so come l’abbia presa, ma ha tutte le capacità per andare avanti. Oggi come oggi quante squadre possono dire di avere un attaccante come Osimhen? Ovviamente poche. Se sta bene e fa trenta partite, fa tanti gol, è una garanzia. Se non ci sarà lui ci sarà qualcun altro altrettanto bravo. Potrebbe anche restare e proseguire nel suo percorso lì”.

Poi Bigon ha continuato: “Non mi sembra che i tempi siano stati molto lunghi. Spalletti ha dato l’addio ufficiale a fine campionato e non potevi andare a contattare degli allenatori in maniera decisa a campionato in corso. C’è stato il tempo di fare dei colloqui. Magari Garcia non era la terza scelta, ma magari neanche la prima assoluta. Ci saranno stati dei colloqui e avranno sentito del feeling. Ormai De Laurentiis non è più un presidente alle prime armi, è nel calcio da un ventennio. Direi che c’è da essere positivi visto il passato di un club che negli ultimi anni ha fatto sempre bene”.

Infine sugli anni di Garcia in Italia: “La prima cosa che ricordo è che in quei due anni di Benitez noi vincemmo una Coppa Italia e una Supercoppa. Partirono molto bene loro facendo un ottimo avvio di stagione e fecero un’ottima stagione. Garcia è un allenatore di buon livello, ma io personalmente ritengo che Spalletti sia un allenatore di un altro livello. Vedremo come Garcia si adatterà a Napoli, ma difficilmente si troverà male e il club farà le cose bene sicuramente”.