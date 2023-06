Tmw – Giuntoli-Juve, AdL potrebbe liberarlo dopo il mercato estivo

Quello tra Cristiano Giuntoli e la Juventus sembra un matrimonio in dirittura d’arrivo. Va sbrogliato il nodo contrattuale, con il Napoli che non ha intenzione di liberarlo. Dunque, tra le varie possibilità, ne sta prendendo piede una intermedia. Il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis avrebbe intenzione di liberare Giuntoli solo al termine del mercato estivo, così da impedirgli di compiere operazioni di calciomercato per conto della società bianconera in questa finestra di mercato. A riportare è Tuttomercatoweb.