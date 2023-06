Sky – Napoli su Orsolini: sfida a tre per l’esterno del Bologna

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli è sulle tracce di Riccardo Orsolini, esterno offensivo in forza al Bologna. Contratto in scadenza nel 2024, Orsolini è reduce dalla sua miglior stagione in rossoblu, autore di 11 goal e 4 assist in 32 presenze. Con la probabile cessione di Lozano in estate, anche lui con il contratto in scadenza tra un anno, il Napoli potrebbe provare l’affondo decisivo per l’esterno. Al momento sul giocatore del Bologna, oltre agli azzurri, ci sarebbero Fiorentina e Fenerbahce.