Repubblica – Zielinski nel mirino della Lazio per sostituire Luis Alberto

Sarri vuole Zielinski alla Lazio. A riportarlo è il quotidiano La Repubblica, oggi in edicola che scrive:

“Pupillo di Sarri, che lo avrebbe voluto già l’anno scorso, e in scadenza nel 2024 con il club partenopeo, è lui il prescelto per raccogliere l’eredità di Luis Alberto se quest’ultimo farà le valige per il Qatar. Gli 8 milioni per 5 anni offerti dall’Al Duhail allettano parecchio lo spagnolo, propenso ad accettarli. Va però accontentata la richiesta del club biancoceleste che non scende sotto i 20 milioni, visto che il 25% dovrà essere girato al Liverpool in base agli accordi di 7 anni fa”.