L’edizione odierna de La Repubblica scrive a proposito di Aurelio De Laurentiis e in particolare di un aspetto sul quale ha intenzione di lavorare: l’insegnamento del calcio nelle scuole elementari e medie, con l’intento di riavvicinare i giovani a questo sport. Come riportato dal quotidiano, in giornata il patron del Napoli incontrerà a Roma il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara per poter discutere della sua proposta.