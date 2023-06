Come riporta La Repubblica, uno degli estremi difensori che interessano a Tiago Pinto è Pierluigi Gollini, questa stagione in prestito al Napoli, ma di proprietà dell’Atalanta. Il Napoli non ha intenzione di riscattarlo e con l’Atalanta che ha già Musso e Sportiello, il calciatore sarà ceduto nuovamente. La Roma ne approfitta per tutelarsi in caso di addio di Rui Patricio col contratto che scade nel 2024.