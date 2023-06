L’Equipe scrive che l’interesse di De Laurentiis per Galtier ha radici molto profonde. Il Presidente lo voleva già prima di Gattuso e Spalletti, quindi lo conosce bene e lo ha studiato per anni. Tre i motivi principali che hanno fatto balzare il tecnico in pole per sostituire Spalletti: le vittorie, due campionati conquistati (uno con il Lille e uno con il PSG quest’anno), le sue capacità tattiche e di adattamento e la gestione del gruppo.