La Repubblica – Napoli su Frattesi, ma non si esclude l’inserimento di altre big

Secondo La Repubblica, oggi in edicola, anche l’Inter avrebbe messo nel mirino Davide Frattesi. Sul centrocampista del Sassuolo c’è l’interesse di tante big italiane, tra cui il Napoli. Questo quanto evidenziato:

“Inzaghi ha poi chiesto di aggiungere alla super rosa uno tra Milinkovic e Frattesi (tra l’altro ideale erede di Barella). Per l’azzurro del Sassuolo è già stata già avviata la trattativa con il club emiliano, visto che il ragazzo ha espresso il desiderio di restare in Italia: c’è da superare la concorrenza di Napoli e Lazio, le preferite dal 23enne mediano per un discorso di “bel gioco”, poi Juve e Roma”.