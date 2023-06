KKN – Guntoli ormai fuori dal progetto, ADL sta lavorando con l’AD Chiavelli

Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, Cristiano Giuntoli è diventato una sorta di separato in casa. E’ tenuto fuori da tutte le decisioni, partendo dal nuovo tecnico fino al mercato in entrata e uscita. Ad ADL non è andato giù il suo accordo con la Juventus nonostante avesse ancora un anno di contratto, e in questo momento la sua figura è stata messa da parte. Anche Micheli e Mantovani non stanno operando a pieno regime, con il Presidente che si sta occupando di tutte le situazioni di mercato, a cominciare dal prossimo allenatore, coadiuvato dall’amministratore delegato Andrea Chiavelli.