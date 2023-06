Secondo quanto scrive il portale TuttoUdinese, il Napoli starebbe pensando a Beto dell’Udinese per sostituire Osimhen in caso di addio. Inoltre, spunta anche il nome di David del Lille, ma resta più defilato. Per il portoghese, i partenopei hanno già presentato un’offerta di 25 milioni ma la società friulana ne vorrebbe almeno 35 per lasciarlo partire.