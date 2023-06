Il Mattino – Rudi Garcia pensava di avere la panchina del Napoli in pugno

In questi giorni si è ristretta ulteriormente la lista degli allenatori che gravitano intorno alla panchina del Napoli. Questo fa pensare che la fumata bianca potrebbe esserci prima del 27 giugno, data indicata da Aurelio De Laurentiis per l’annuncio. Attualmente, salgono le quotazioni di Christophe Galtier, ai ferri corti con il Psg.

L’edizione odierna de Il Mattino, fa il punto sulla questione allenatore e sottolinea come molti avevano avuto la certezza di guidare la squadra campione d’Italia. Su tutti, Rudi Garcia. L’ex Roma è l’outsider come Paulo Sousa. Era convinto, dopo aver lasciato la Filmauro, di avere in pugno la panchina del Napoli. Non è stato così, perché dopo l’abboccamento non ci sono stati altri contatti.