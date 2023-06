Gazzetta – ADL non si ferma, continuano i casting per il nuovo tecnico

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulla scelta di Aurelio De Laurentiis per il prossimo allenatore azzurro. Il presidente del Napoli avrebbe deciso di puntare sul tecnico del PSG Christophe Galtie. Ma il patron azzurro ha in mente un piano b:

“Rudi Garcia, che conosce bene il nostro campionato avendo già allenato la Roma. Scendono decisamente le quotazioni di Paulo Sousa: il presidente è rimasto positivamente impressionato dal colloquio col portoghese ma non pare avere intenzione di agire su clausole di rescissione. Al limite un’ancora è costituita da Rafa Benitez”. Scrive il quotidiano.