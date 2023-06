L’agente ed ex calciatore Oscar Damiani ha parlato ai microfoni Maracanà in onda su Tmw Radio del possibile arrivo a Napoli di Cristophe Galtier. Le sue parole: “Spero Galtier vada al Napoli, lo conosco da anni. Da allenatore ha fatto molto bene, ha una grande personalità, inoltre è uno abituato ad ambiente difficili come Marsiglia, quindi a Napoli sarebbe tutto rose e fiori. Non gli ho però parlato di questo, per me è il degno sostituto di Spalletti”.