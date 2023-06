Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, Napoli e Milan avrebbero messo nel mirino Guido Rodriguez, centrocampista del Betis Siviglia. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2024 e, per il momento, non sembra ci siano margini per il rinnovo con la squadra spagnola. Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.