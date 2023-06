Il Napoli è sulle tracce di Guido Rodriguez, centrocampista argentino del Betis Siviglia. Questo è quanto riportato dal portale spagnolo As. Il calciatore classe 94, in possesso del passaporto italiano e quindi tesserabile come comunitario, può liberarsi a costi contenuti dal club andaluso, visto che ha il contratto in scadenza nel 2024 e il rinnovo appare molto lontano. Tuttavia, ci sarà da combattere la concorrenza del Milan.