CdS – Post Zielinski, il Napoli pensa a due centrocampisti

In bilico il futuro di Piotr Zielinski. Il suo stipendio sta diventando troppo oneroso per il Napoli e la sua politica del tetto ingaggi. Sembra, però, che il polacco voglia restare a costo di abbassarsi l’ingaggio. Lo avrebbe rivelato agli amici a Quarto, durante l’inaugurazione del suo murales. Intanto, il Napoli si guarda intorno: bisognerà sostituirlo se dovesse andar via.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sono due nomi in pole: Lazar Samardzic dell’Udinese e Gabri Veiga del Celta Vigo. Ecco cosa scrive a riguardo il quotidiano sportivo.

Su Samardzic: “Un bebé con i tratti del polacco, la sua stessa genialità diffusa e le movenze che lo ricordano”.

Su Gabri Veiga: “Giuntoli ha lasciato che l’Area Scouting si interessasse di Gabri Veiga, un altro fine dicitore del Celta Vigo, la squadra dalla quale il Napoli prelevò Lobotka nel gennaio 2020. La sintesi è racchiusa in trenta milioni di euro, quotazione che oscilla e tende ad impennarsi”.