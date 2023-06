CdS – Lunga chiacchierata con Sousa, ma ADL non paga clausola

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport la trattativa con Paulo Sousa ha avuto una grande frenata, e adesso non è più lui il pole per sostituire Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Nonostante avesse già parlato con il Presidente e si era detto disponibile, il tecnico della Salernitana sembra uscito completamente dai radar del Napoli. ADL, come detto a più riprese, non ha alcuna intenzione di pagare clausole per un allenatore, questo sarebbe il motivo principale che ha fatto saltare la trattativa.