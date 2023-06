CdS – Galtier, chiacchierate positive a distanza di due anni anche se bisogna pazientare

Nella telenovela, o totoallenatore se preferite, è appena iniziato il capitolo Galtier. Il tecnico del PSG è il nome più gettonato dai quotidiani in questa giornata. La prima pagina de L’Équipe aumenta ulteriormente le voci. Nell’approfondimento proposto dal Corriere dello Sport, pare che i contatti avviati già dal 2021 abbiano lasciato segni positivi anche se bisogna pazientare perché il Psg non ha ancora sostituito il tecnico uscente. Ecco cosa scrive il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni.

“De Laurentiis ha dato un’occhiata ai curriculum vitae di Galtier ed ha sorriso dinnanzi alle recenti soddisfazioni che Christophe Galtier si è regalato, aggiungendo alla Ligue 1 con il Lille (e con Osimhen) un altro titolo, meno faticoso ma egualmente appagante, con il Psg (di Messi, Mbappé e Neymar, ma non solo). Le chiacchierate che due anni fa lasciarono sensazioni positive sono state rielaborate. Ora Galtier deve liberarsi dal Psg, del quale è allenatore o anche no, quindi ha bisogno di discutere del contratto da sciogliere e del riconoscimento economico da ricevere: certe storie non si chiudono così, dalla sera alla sera, pure perché sugli Champs-Élysées non è ancora arrivato il suo erede, e quindi conviene portar pazienza a tutti”.