CdM – Galtier può guadagnare più di Spalletti a Napoli: il perché

Christophe Galtier ha vinto lo scudetto in Francia alla guida del Lille. Una vera impresa, nel suo campionato c’era il Psg di Mbappé, Di Maria e Neymar. Il tecnico marsigliese si è poi ripetuto proprio con i parigini, anche se poi l’epilogo non è stato dei migliori a causa della mancata vittoria della Champions League. Il curriculum vitae di Galtier piace molto ad Aurelio De Laurentiis, la notizia occupa le colonne dei principali giornali. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno non è da meno. Infatti, il quotidiano spiega come il patron azzurro potrebbe riuscire a strapparlo al Psg e come proporgli un’offerta più vantaggiosa di quella di Spalletti. A favorire l’assalto a Christophe Galtier, ci sarebbe il Decreto Crescita che permetterebbe di aumentare l’ingaggio oltre i 2,7 milioni guadagnati da Spalletti.