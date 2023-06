Campolonghi: “Galtier è un tipo tosto, può piacere all’ambiente di Napoli”

Marcello Campolonghi, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc. Si è parlato di Christophe Galtier, candidato alla panchina del Napoli, di cui Campolonghi è stato compagno di squadra.

“Galtier? L’ho conosciuto a Monza, ho giocato un anno con lui ed era un leader in tutto. Era un leader come giocatore e da quello che so, è un leader anche da allenatore. Con Galtier il Napoli non farebbe un salto nel vuoto e dopo Spalletti potrebbe essere il profilo giusto per una piazza così calorosa. Lui è un tipo tosto e credo possa piacere all’ambiente. La modalità di approccio al Napoli sarà la stessa che ha usato al Psg perché i campioni vanno gestiti alla stessa maniera sia che siano emergenti che confermati. Galtier ha il carattere giusto per poter sopportare anche il peso dell’eredità lasciata da Spalletti. Affrontare una piazza come Napoli non è semplice perché ha ambizioni, è importante e parte sempre con grandi obiettivi e quindi ci vuole un profilo che abbia esperienza. Giocatori come Osimhen in giro ce ne possono essere solo 5. Lui sposta gli equilibri, deve essere il punto di partenza per il Napoli. Galtier non è un integralista e questo è un bene per ogni giocatore che viene sfruttato per le proprie caratteristiche. La piazza di Napoli è fantastica ed esigente, ma dopo quello che ha fatto quest’anno lo sarà ancora di più. La gente però deve sapere che non è sempre facile vincere”.