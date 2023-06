Footmercato, portale francese, scrive che il Bayern Monaco è vicino all’acquisto di Kim. Per il centrale coreano, i tedeschi sono pronti ad offrire 10 milioni netti di ingaggio più un compenso per l’agente. La clausola di 50 e passa milioni non rappresenterebbe un problema per il Bayern che ha deciso di puntare forte sul difensore. Restano alla finestra United e Newcastle che fino a pochi giorni erano in pole per il giocatore e adesso sembrano quasi tagliate fuori.