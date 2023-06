Scotto: “C’è un importante indizio sul nuovo allenatore del Napoli”

Il giornalista Giovanni Scotto ha dato un’importante chiave di lettura per la situazione del nuovo allenatore del Napoli.

Ecco le sue parole pubblicate sui social: “È vero che si sa pochissimo delle reali intenzioni di De Laurentiis sul prossimo allenatore del Napoli, visto che di fatto non trapela quasi nulla. Alcuni indizi però ci sono. Se il prescelto fosse stato un allenatore libero da contratto (Garcia o Benitez ad esempio) sarebbe già arrivato. Nomi che possono restare in lista ma che evidentemente non sono la prima scelta. Probabile che il presidente stia aspettando qualcosa, come un tecnico che si deve liberare dall’impegno attuale”.