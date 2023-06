Del Genio: “Bisogna smitizzare una storiella sul nuovo allenatore del Napoli”

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato a Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Di seguito le sue parole: “Il presidente De Laurentiis vuole dare continuità al 4-3-3 col nuovo allenatore? Bisogna chiarire che quando si parla di 4-3-3 è evidente che si parla semplicemente di quattro difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti. Tuttavia in fase di possesso nel Napoli c’è Anguissa che va alla sinistra di Lobotka, Zielinski si inserisce tra Kvara e Osimhen, e il capitano Di Lorenzo diventa mezzala”.

Poi ha continuato: “Quindi di quale 4-3-3 esattamente parliamo? Ci sono una serie di movimenti al di là dei numeri, parliamo di calcio posizionale. Inoltre in fase di non possesso diventa un 4-2-4 con il polacco Zielinski che pressa accanto al nigeriano Victor Osimhen. Alla luce di questi ragionamenti, la famosa storiella dei numeri vorrei smitizzarla perché nelle due fasi si vede altro. Dunque bisogna fare attenzione quando si parla di nuovo allenatore del Napoli in relazione al modulo”.