CdM – ADL vuole Galtier, ma il tecnico deve liberarsi dal PSG: la situazione

Christophe Galtier sembra essere il profilo prescelto da De Laurentiis per la panchina del Napoli. L’allenatore francese piace molto al presidente, ma per avviare la trattativa è necessario risolvere una questione.

Come spiegato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il tecnico deve prima liberarsi dal PSG, dato che in Francia non è consentito avere due allenatori sotto contratto. Solo così ADL potrà farsi avanti concretamente.

Il patron resta, quindi, in attesa e nel frattempo valuta altri profili. C’è interesse per Paulo Sousa e Rudi García.