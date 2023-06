Sky, Di Marzio: “ADL non intende pagare clausole. Ecco i tre profili che sta seguendo”

Tanti dubbi ancora sul prossimo allenatore del Napoli. Sono giorni che il nome di Paulo Sousa sembra essere balzato in pole ma ci sono anche altri profili seguiti da De Laurentiis che sono ancora in corsa. Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, parla di tre nomi che al momento sono gli indiziati principali per succedere a Spalletti: “La Salernitana attende di capire quale sarà il futuro di Paulo Sousa. Il suo agente ai microfoni di Sky ha dichiarato che il tecnico è felice alla Salernitana e che c’è una clausola da 1 milione, esercitabile fino al 20 giugno per chi volesse prenderlo. Il Napoli è interessato a lui, ma il Presidente ha dichiarato a più riprese che non intende pagare penali. A tal proposito, ADL segue anche altri profili: Galtier, Garcia e Fonseca. Se l’allenatore portoghese dovesse lasciare Salerno, il primo nome per la panchina è Andrea Pirlo”.