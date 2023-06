Ci sono novità per la scelta del prossimo allenatore azzurro a riportarle è il giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio che scrive:

“La Salernitana attende di capire quale sarà il futuro di Paulo Sousa. Il Napoli è interessato a lui, ma De Laurentiis ha detto più volte di non voler pagare clausole e per questo segue anche Galtier, Garcia e Fonseca. Nel caso in cui l’allenatore portoghese dovesse lasciare Salerno, il favorito per la panchina è Pirlo”.