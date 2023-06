Sabatini: “Nella Roma c’è un solo campione ed è Dybala, il Napoli ne ha diversi, Kvara è abnorme, ha furore in qualsiasi cosa”

L’ex direttore sportivo di Roma e Salernitana Walter Sabatini ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale dei top del Napoli. Inoltre ha fatto anche un paragone con la Roma, secondo lui i giallorossi hanno solo Dybala come top, mentre il Napoli ne ha diversi, come Kvaratskhelia. Le sue parole: “Nella Roma l’unico campione vero è Dybala, mentre il Napoli ne ha diversi, come Kvara, che è abnorme. Negli ultimi mesi ha avuto un appannamento, ma in qualsiasi cosa fa ci mette furore. Un giocatore che affonda i colpi, verticale, cattivo, è importantissimo. Tra la coppia Giordano-Careca e Osimhen-Kvara c’è una differenza, la prima aveva alle spalle Maradona. Se dovessi scegliere un giocatore singolo prenderei Careca, un fenomeno”.