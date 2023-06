Repubblica – Spalletti pronto a dire addio al Napoli in via ufficiale: le ultime

Luciano Spalletti è pronto a dire addio al Napoli. La lettera di dimissioni sarebbe pronta per essere speditsa, a riportatlo è il quotidiano La Repubblica, oggi in edicola.

“L’asticella però si alza e pure per questo diventa fondamentale la scelta dell’erede di Luciano Spalletti, le cui dimissioni stanno per essere ufficializzate con una lettera attesa negli uffici della Filmauro. Il tecnico toscano non ha altra scelta (“Adesso che dovrò star fermo per un anno, voglio diventare un collega dello Scafati Basket”, ha detto in un video messaggio su Tik Tok al patron della squadra di basket campana, Nello Longobardi)”. Questo quanto scritto.