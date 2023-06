Pistocchi: “Al Napoli serve un allenatore come Spalletti. C’è un idea che mi stuzzica…”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live in onda su Radio Marte: “Il Napoli è la squadra che ha mostrato il più bel gioco in Europa, ma adesso bisogna guardare al futuro. C’è bisogno di un tecnico che prosegua il lavoro di Spalletti con un’idea di gioco di quel tipo. Mancini è uno di quegli allenatori particolari che non si riesce mai a capire il loro reale valore. Mi piacerebbe molto De Zerbi, ma De Laurentiis non paga le clausole, non lo farà neanche con Paulo Sousa che è un bravo allenatore. A Salerno ha fatto bene ma non so se sia pronto per il Napoli. Non è facile sostituire Spalletti, io prenderei un allenatore molto bravo. De Zerbi sarebbe il top. Lo sta seguendo pure la Juventus che sta provando a liberarsi di Allegri a costo zero. Mi stuzzica dal punto di vista tecnico Maresca, è il secondo di Guardiola e potrebbe fare il salto. Il Napoli dovrebbe scegliere un tecnico che segue la filosofia di Spalletti di comandare il gioco. All’estero ci sono tanti bravi allenatori e ADL sceglierà il più adatto, non è un ingenuo ed è ben consigliato in società”.