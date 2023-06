Perillo: “Galtier è il profilo giusto per il Napoli. Invece Sousa non congeniale per questa squadra”

Antonello Perillo, vice direttore TGR Rai, è intervenuto a Punto Nuovo Sport Show: “Il casting di De Laurentiis è bello ampio, non si limiterà solo a qualche nome. Non credo sarà Sousa l’allenatore più congeniale a questo Napoli, per una serie di motivi. Poi se ci fidiamo di ADL, facciamo bene: ha sbagliato pochissime scelte. Discorso diverso, invece, per Galtier: lui sarebbe ideale per il Napoli. Il 4-3-3 è un modulo che conosce bene e che si sposerebbe perfettamente con questa rosa. Modificare modulo con un allenatore diverso sarebbe un accollo economico di grande dispendio. Il 433 è fondamentale per continuare a esaltare Lobotka da regista e Kvara da ala sinistra: sono due perni tecnici di questa squadra. Anche per questo non vedo bene Sousa. Galtier- Osimhen? Sono state dette tante cose non vere, con Osimhen che addirittura lo avrebbe sconsigliato al Napoli. Galtier è stato a lanciarlo nel grande calcio con la maglia del Lille. Poi Osimhen è cresciuto tantissimo ora, quindi Galtier ritroverebbe un giocatore al top della condizione. Sarebbe un ottimo nome, ripeto. Sostituire Spalletti? Sarà difficile per chiunque, non giriamoci attorno. La panchina del Napoli però affascina, anche se può spaventare qualcuno. Benitez? Aspetterebbe gli azzurri a braccia aperte, lo ha detto chiaro e tondo. Non è un allenatore finito, anzi. Anche di Spalletti si diceva che fosse un bollito, poi guardate cos’è riuscito a fare con il Napoli”.