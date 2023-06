Il giornalista Mimmo Malfitano ha rilasciato alcune dichiarazioni durante Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il nuovo allenatore del Napoli può essere Roberto Mancini con Spalletti in nazionale? Bisognerebbe trovare i giusti accordi, sparare tanti nomi dicendo ogni giorno un nuovo favorito non ha senso. De Laurentiis non ha dato garanzia sull’organico? Se dice che non vende nessuno e che il possibile indiziato sia Osimhen in caso di offerta irrinunciabile, bisogna dargli credito”.