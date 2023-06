Lo Monaco: “Penso che Montella sia il profilo ideale per sostituire Spalletti”

Queste sono le parole di Pietro Lo Monaco, ex ds del Catania, ai microfoni di “1 football club”: “Penso che Galtier sia venuto fuori soprattutto dopo aver allenato il Lille ed aver valorizzato Osimhen, la punta di diamante di questo Napoli. Sousa si è rilanciato a Salerno, anche se andrebbe riconosciuto un percorso precedente in cui ci sono stati diversi esoneri, come avvenuto a Firenze. Garcia, invece, dopo aver fatto bingo a Roma ha dovuto emigrare nei Paesi arabi… Si è voluto avere un gusto sadico nel voler mettere in discussione un meccanismo che poteva avere prospettive importanti. Il Napoli avrebbe potuto giovare di un futuro di successi. Mi sembra che sia stato perseguito un disegno deleterio, rompere questo sodalizio non mi è sembrata una scelta sana. Chi verrà a Napoli a raccogliere l’eredità di Spalletti avrà una bella gatta da pelare. A questo punto, constatati i rischi, avrei optato per un allenatore italiano, come il tecnico Viola o anche Zanetti e Dionisi. Anche Aquilani, ne sono certo, avrà una carriera importante. I nostri allenatori hanno ben poco da invidiare agli stranieri poc’anzi citati. Montella? Come capacità di esprimere il lavoro sì. Forse, per proseguire il lavoro di Spalletti sarebbe il più indicato”.