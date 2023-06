Lo Monaco: “Io consiglierei Montella al Napoli. Osimhen? Il Napoli non dovrà nemmeno fare il prezzo, deve restare”

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto a Punto Nuovo Sport Show: “Il Napoli è davanti ad una scelta delicatissima, l’allenatore va valutato e scelto in base alle potenzialità della società. La chimica o l’intesa non sono fattori sufficienti. Gli azzurri hanno spezzato il rapporto con un allenatore che oggi è considerato come un’istituzione. Per nessuno sarà facile sostituire Spalletti. Sousa giusto per il Napoli? I tecnici vanno scelti per capacità di esprimere il proprio lavoro in campo. Al di là di una buona annata a Salerno, veniva da diversi esoneri. E anche a Firenze ha mostrato problematiche, dopo una grande partenza. Mi sembra un profilo un po’ leggerino per sostituire Spalletti. Solo due-tre al mondo, in questo momento sono all’altezza di sostituire uno come Spalletti. Gente come Guardiola o Klopp. Per il resto, sento nomi che non hanno nulla di più di tanti giovani italiani di talento come Dionisi e Zanetti, o chi altro. Un mio consiglio al Napoli? Io consiglierei Vincenzo Montella, vedendo il percorso che la squadra ha fatto con Spalletti finora. Osimhen? Il Napoli non dovrà nemmeno fare il prezzo, deve restare! Darà continuità al lavoro degli azzurri, poi nel futuro si vedrà. Ora non è facile sostituirli, tra qualche anno sarà. Il Napoli non ha bisogno di vendere, è assalito dai soldi della vittoria del campionato e del cammino in Champions. Rifiuterei un’offerta da 150 milioni per Osimhen, è l’attaccante più forte in circolazione”.