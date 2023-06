La Repubblica – Panchina Napoli, ADL sceglie i suoi preferiti: i dettagli

Christophe Galtier e Rudi Garcia sarebbero i due profili più vicini alla panchina del Napoli, ad annunciarlo è La Repubblica, oggi in edicola. Il quotidiano scrive:

“Il Napoli ha infatti già il sì di Rudi Garcia e non è indifferente alle ultime novità arrivate da Parigi, dove Christophe Galtier ha accettato una buonuscita da 6 milioni per dire addio in anticipo al Psg, con cui ha appena vinto la Ligue 1. Il tecnico di Marsiglia è già stato sondato in passato da Adl e ai tempi del Lille ha pilotato dalla panchina Victor Osimhen. Ci sono di conseguenza buoni motivi per rilanciare la sua candidatura nel casting in corso per la panchina azzurra. Il dopo Spalletti può essere affidato a un sergente di ferro”.