Iachini: “Il Napoli ha vinto grazie ai meriti di Spalletti e del suo staff, difficile da commentare dall’esterno il suo addio”

Il tecnico Beppe Iachini ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo dello Scudetto vinto dal suo amico Luciano Spalletti e dell’addio al Napoli. Queste le sue parole: “Luciano è un amico ed un allenatore che ho avuto nei miei ultimi anni di carriera. L’ho sempre stimato e sono rimasto sempre molto legato a lui. Il Napoli ha vinto grazie ai meriti suoi e del suo staff, per la città è stato un risultato storico. Davvero complimenti a tutti, anche alla società, al presidente De Laurentiis e a tutta la dirigenza azzurra. Ora a Napoli si aprirà un nuovo ciclo, proprio per questo al nuovo allenatore servirà il tempo necessario. Difficile commentare dall’esterno l’addio di Spalletti, ci saranno state delle motivazioni personali che lo avranno dispiaciuto di fare questa scelta. Dopo un grande percorso è andato via, gli vanno fatti solo gli applausi”.