Fedele: “Se il Napoli dovesse prendere Klopp e perdere Osimhen, il tedesco farebbe peggio di Spalletti”

Il dirigente sportivo Enrico Fedele ha parlato ai microfoni di Radio Marte della possibilità che a Napoli possa arrivare dal Liverpool Jurgen Klopp. Queste le sue parole: “Se il Napoli dovesse prendere Klopp e perdere Osimhen, Klopp farebbe peggio di Spalletti, poi tutto dipende dai calciatori. Se poi dovesse arrivare un allenatore come Klopp il Napoli dovrebbe fare anche un management, altrimenti il tedesco farebbe tutto da solo. Quello di Mancini è un ottimo nome, poi come ruota di scorta Benitez e come terzo incomodo Galtier, perché è stato l’unico a valorizzare Osimhen e potrebbe essere l’unico a convincerlo ad aspettare un altro anno per poi andare via. Questo perché senza Osimhen il Napoli non può fare nulla. Baschirotto non è un nome da Napoli, a differenza di Scalvini che lo è. Tra Sousa e Benitez scelgo il secondo. Tra Sousa e Garcia scelgo sempre il secondo. Mentre tra Benitez e Garcia non saprei, forse sceglierei Benitez”.